جون س. رايلي يترأس «نظرة ما» في مهرجان كان

يترأس الممثل الأميركي جون س. رايلي، الذي عُرف بأدواره في أفلام مارتن سكورسيزي وبول توماس أندرسون وجاك أوديار، لجنة تحكيم فئة «نظرة ما»، ضمن مهرجان كان السينمائي، كما أعلن المنظمون أول من أمس.

وقال الممثل البالغ 57 عاماً في تصريحات أوردها بيان للمهرجان: «لقد عشت لحظات كثيرة لا تُنسى في مهرجان كان السينمائي، من زيارتي الأولى غير المتوقعة مع بول توماس أندرسون إلى عيد ميلادي الـ50 الذي احتفلت به على خشبة المهرجان! لذلك، إنه لشرف لا يُصدّق أن يتم اختياري رئيساً للجنة تحكيم (نظرة ما)».

ويخلف رايلي في هذه المهمة المخرجة والممثلة الإيطالية فاليريا غولينو.

وتضم اللجنة بين أعضائها: المخرجة الفرنسية أليس فينوكور، والممثلتين بولا بير وإميلي دوكان، والمخرج ديفي تشو.

ويتنافس ضمن فئة «نظرة ما» هذا العام 20 فيلماً، بينها ثمانية أعمال تشكل تجربة إخراجية أولى لمخرجيها.

وفي العام الماضي، فاز فيلم «لي بير» للمخرجين الفرنسيين: ليز أكوكا ورومان غيريه، بجائزة فئة «نظرة ما».

ولم تعلن الدورة الـ76 للمهرجان عن تشكيلة لجنة التحكيم لمسابقتها الرسمية، التي يترأسها المخرج السويدي روبن أوستلوند، الفائز بـ«السعفة الذهبية» للمرة الثانية العام الماضي بفيلمه «تراينغل أوف سادنس».