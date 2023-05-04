ربع مليار شخص عانوا انعدام الأمن الغذائي في 2022

ذكر تقرير، نشر أمس، أن أكثر من ربع مليار شخص في 58 دولة عانوا انعدام الأمن الغذائي الحاد العام الماضي، بسبب الصراعات وتغيّر المناخ وآثار جائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن «التقرير كشف عن معاناة 258 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد وحاجتهم إلى مساعدات غذائية عاجلة»، مشيراً إلى ارتفاع العدد للعام الرابع على التوالي، ما يُعدّ «إدانة قاسية لفشل البشرية» في تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للقضاء على الجوع في العالم.

وقال مدير مكتب حالات الطوارئ والقدرة على الصمود في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة، رين بولسن، إن «تداخل الأسباب يؤدي إلى انتشار الجوع»، موضحاً أن «الأسباب تشمل الصراعات والصدمات المناخية».