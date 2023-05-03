«قيصر الموضة» الراحل يهيمن على حفل «ميت غالا»

شكّل ملتقى «ميت غالا» السنوي الشهير الذي جمع الليلة قبل الماضية عدداً كبيراً من أشهر النجوم العالميين في مجالات عدة، تحية لـ«قيصر الموضة» المصمم الراحل كارل لاغرفيلد الذي توفي عام 2019.

وبفستان أبيض من «فالنتينو»، كانت نجمة البوب ريهانا كعادتها بين آخر المارّين على سجادة متحف متروبوليتان للفنون في مانهاتن عند جادة فيفث أفينيو الشهيرة، وسبقتها بطلة التنس سيرينا ويليامس وعارضة الأزياء كارلي كلوس. والمفارقة أن النجمات الثلاث حوامل، إذ أُعلن أول من أمس عن حمل ويليامس وكلوس.

وكانت النجمات بينلوبي كروث ونيكول كيدمان ودوا ليبا وريتا أورا وكاردي بي وجيزيل بوندشين وكايت موس، من بين مئات المشاهير الذين حضروا الحدث الذي يشهد الإقبال الأكبر من النجوم، ويحفل بأكبر قدر من طابع الغرابة.

وحضرت نيكول كيدمان بفستان من «شانيل» ارتدته قبل نحو 20 عاماً في إعلان للعطر الشهير «الرقم 5»، وقالت إنها سعيدة جداً لتمكّنها من ارتدائه مجدداً.

أما المغنية دوا ليبا فارتدت فستاناً صممه الراحل كارل لاغرفيلد لدار «شانيل» في تسعينات القرن الماضي، أسهم في إبرازه عقد ماسيّ من دار «تيفاني» للمجوهرات التي أعادت مجموعة «إل في إم إتش» افتتاح متجرها الشهير في فيفث إفينيو.