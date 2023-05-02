إبداعات صديقة للبيئة في معرض «ماتيريال +»

بينما يسارع العالم من أجل الانتقال إلى الطاقة الخضراء، وتقليل التأثير البشري في كوكب الأرض في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، يتساءل المصممون أيضاً عن كيفية جعل صنعتهم أكثر استدامة.

ويعد هذا السؤال محور معرض جديد انطلق في مدينة نورنبرغ الألمانية. ويستكشف المعرض المُقام في «المتحف الجديد» بالمدينة، الذي يحمل اسم «ماتيريال +»، مجموعة من المواد المبتكرة، واستخداماتها المحتملة في التصميم، من خلال العناصر والمشاريع البحثية.

ويقول القائمون على المتحف، إنه بالتنوع بين المواد الخام المتجددة أو المعاد تدويرها، ووصولاً إلى المواد ذات العمر الافتراضي الطويل، وتلك التي لا تترك أي بقايا عند التخلص منها، يدور التركيز حول «المتطلبات البيئية»، بالإضافة إلى «الآثار الاجتماعية والاقتصادية». وفي إحدى الحالات، يعمل فريق من المصممين والعلماء على استخدام مادة الـ«لجنين» (مركب من أنواع البوليمر الحيوي) كبديل للجلد في صناعة الأزياء أو في صناعة الأثاث.

ويقول القائمون على المعرض إن مادة الـ«لجنين» عبارة عن منتج ثانوي لصناعة الورق، وعادة ما يتم حرقه. وتشمل المعروضات الأخرى بلاطاً زجاجياً مصنوعاً من عناصر من النفايات الإلكترونية، وسجادة مصنوعة من خيوط أعشاب البحر، وكرسياً بلاستيكياً من زيت الطعام المستعمل.

يشار إلى أن معرض «ماتيريال +» انطلق في 21 أبريل الماضي، ويستمر حتى الثالث من سبتمبر المقبل.