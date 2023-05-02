فعاليات دبي: استعدوا لشهر حافل بالمهرجانات والطرب

تحفل أجندة دبي خلال الشهر الجاري بمجموعة مميزة من الفعاليات المشوقة في أنحاء المدينة، والتي ترضي كل الأذواق والأعمار، من بينها مهرجان دبي للكوميديا، ومهرجان دبي للمأكولات، والحفل الموسيقي لأميرات ديزني، علاوة على حفلات موسيقية لنجوم عرب وأجانب.

وتتضمن الفعاليات خيارات بالجملة من بينها الأمسيات الموسيقية، والكوميدية المليئة بالضحك، وقضاء يوم عائلي على الشاطئ وتذوق أطباق فاخرة من مأكولات الشارع، أو تجربة عشاء مميز في أحد المطاعم الراقية بميزانية تناسب الجميع، وغيرها.

طعام على الشاطئ

ويستعرض مهرجان دبي للمأكولات في دورته العاشرة فنون الطهي المختلفة في المدينة مع فعالياته التي تستمر حتى السابع من مايو الجاري، إذ يمكن للزوار الاستمتاع بأفضل تجارب الطهي، وتذوق الطعام ضمن قوائم طعام خاصة ومحدودة الإصدار، إضافة إلى جولات طعام برفقة الخبراء، إلى جانب حصص طهي بإشراف أبرز الطهاة، وجلسات احتفالية مميزة.

ويحتفي المهرجان بفنون الطهي، ويسلط الضوء على أشهى الأطباق لدى المطاعم الفاخرة، إلى جانب المأكولات الشعبية و«الجواهر الخفية». كما تنظم فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات من&e على شاطئ جميرا لتقدم تجارب طعام متنوعة، وأجواء ترفيهية، في حين تقدم مطاعم شهيرة في دبي وجبات مميزة بـ10 دراهم فقط للطبق الواحد طيلة أيام المهرجان.

واحتفالاً بالدورة العاشرة، يشهد هذا الموسم من مهرجان دبي للمأكولات مشاركة أكثر من 50 مطعماً من أفضل المطاعم في المدينة خلال أسبوع دبي للمطاعم، إذ يمكنكم الاستمتاع بوجبات غداء خاصة مكونة من طبقين بأسعار تبدأ من 95 درهماً للشخص، وعشاء من ثلاثة أطباق بأسعار تبدأ من 150 درهماً، لذا على عشاق المذاقات الاستعداد لاستكشاف أشهى الأطباق التي تقدمها المدينة، إذ يعد المهرجان أفضل فرصة لتجربة المطاعم الراقية، أو إشباع الفضول وتجربة نكهات جديدة من أي مطبخ حول العالم.

ويقدم كرنفال الطهي الشهير «وات ذا فود» والذي يعود بإصدار أكبر وأكثر تنوعاً هذا العام في السركال أفنيو يومي السادس والسابع من مايو الجاري، ويمكن الدخول إليه مجاناً، ويضم مجموعة مأكولات واسعة من أنحاء العالم، إلى جانب العديد من تجارب الطعام مع «مائدة الشيف» برفقة الشيف هادرين، وأكشاك الطعام.

ترفيه لا محدود

وخلال الشهر الجاري ستصدح الموسيقى في المدينة، ويمكن الاستمتاع بترفيه لا محدود مع مجموعة من العروض الكوميدية والحفلات الحماسية.

وتستضيف «دبي أوبرا» بعد غد حفل أسطورة الموسيقى الروسي دينيس ماتسويف الذي سيقدم سلسلة من المؤلفات الكلاسيكية، مع روائع موتسارت وبيتهوفن وتشايكوفسكي ورخمانينوف، بأسلوب ارتجالي مميز وبراعة.

وأما الجمعة المقبلة فيمكن قضاء أمسية فنية مع سلطان الطرب جورج وسوف إلى جانب فنان البوب اللبناني آدم، وذلك في دبي أوبرا. وسيشدو وسوف مجموعة من أجمل أغنياته مثل «مهلك تمهل يا ملك»، و«حلف القمر»، و«كلام الناس» وغيرها.

وتزامناً مع احتفال شركة «ديزني» بـ100 عام من العجائب، أنتم على موعد مع الحفل الموسيقي «أميرات ديزني»، إذ يمكنكم استعادة ذكريات الطفولة في عالم ساحر، في السادس والسابع من الشهر الجاري في كوكاكولا أرينا، مع أكثر من 30 أغنية كلاسيكية شهيرة من «ديزني».

كوميديا

استعدوا لأمسيات من الضحك المتواصل مع عودة مهرجان دبي للكوميديا، والذي يترقبه كثيرون مع 10 أيام حافلة بالعروض المباشرة، ابتداء من 12 وحتى 21 مايو الجاري، والذي جمع على مدار السنوات السابقة عدداً كبيراً من النجوم العالميين والمحليين، وتشمل قائمة المشاركين هذا العام: سوشي مانجو، ستيوارت تايلور، جيمي كار، دارا أو برين، ذاكر خان، جيم جيفريس، ورافي باستوس، وأميت تاندون، وجون أشقر، والثنائي جوان ماكنالي وفوغ ويليامز، على أبرز مسارح المدينة مثل كوكاكولا أرينا في دبي، ودبي أوبرا، ومسرح مول الإمارات، وموفنبيك جي بي آر.

إذا كنتم من محبي موسيقى الأفرو والهاوس، فلا تفوتوا حفل الدي جي العالمي «بلاك كوفي» من جنوب إفريقيا الذي يحيي حفلاً مميزاً في قاعة وايت دبي الجديدة في ميناء دبي في 26 مايو الجاري، وسيشهد كذلك إطلالات مميزة لمنسقي الأغاني بول سفينسون، وفريدريك ستون، وأليكس توين، ليكون أول حفل موسيقي في الهواء الطلق ضمن وجهة تتسع لـ10 آلاف شخص، وسيتم فيه أداء مقطوعات موسيقية من ألبومات عدة.

كما ينتظر الزوار عرض فني بعنوان «بيتر بان على الجليد»، والذي يجسد أحداث القصة الكلاسيكية للكاتب جي غم باري على خشبة مسرح «ذا ثياتر» في مول الإمارات من 26 حتى 28 الجاري، لتستمتعوا بمشاهدة مواهب أعضاء فرقة The Imperial Ice Stars وهي تتزلج على خشبة مسرح مصنوع من الجليد الحقيقي، مع حركات ابتكرها مصمم الرقصات الحائز جوائز توني ميرسر.

استرجعوا أروع أغنيات فرقة ABBA من خلال العمل الفني الشهير عالمياً BJORN AGAIN والذي يشق طريقه إلى دبي، حيث يضم أشهر مقطوعات الفرقة السويدية، وسيقام هذا العمل الذي يواصل نجاحه على مدار 35 عاماً على مسرح دبي أوبرا لليلة واحدة في 26 الجاري.

نشاطات مشوقة

احتفالاً بالذكرى السنوية الـ32 لتأسيسه، سيضم سباق القفال للمسافات الطويلة في مايو الجاري، وهو جزء لا يتجزأ من مشهد الرياضات المائية التقليدية، أكثر من 100 مشارك على متن قوارب شراعية ضخمة بطول 60 قدماً تنطلق من صير بونعير وصولاً إلى دبي، في 20 مايو الجاري. ويمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الشاطئية في خيمة قرية القفال، وهو ما يعد من أبرز الفعاليات التي تحيي تاريخ دولة الإمارات البحري وتقاليد الغوص بحثاً عن اللؤلؤ بمشاركة متنافسين إماراتيين يحملون إرث أجدادهم.

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الجاري تنطلق الدورة الجديدة من مهرجان دبي للكوميديا.