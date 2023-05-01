9 ملايين زائر عاشوا روائع القرية العالمية في موسمها الـ 27

سجّلت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، رقماً قياسياً جديداً في أعداد الضيوف وصل إلى تسعة ملايين زائر منذ أن فتحت أبوابها في 25 أكتوبر 2022.

واختتمت القرية موسمها الـ27 وهو أكبر موسم لها على الإطلاق.

وقال فرناندو إروا، الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للترفيه: «يأتي تسجيل القرية العالمية لهذا الرقم القياسي الجديد في غضون 188 يوماً فقط تتويجاً لمسيرتها الحافلة على مدى 27 عاماً من التألق والنجاح، وترسيخاً لمكانتها واحداً من أهم المتنزهات في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة. وسنمضي قدماً بدورنا في المساهمة في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للترفيه والسياحة، ونتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات في مواسمنا المقبلة، ونغتنم هذه المناسبة لتوجيه الشكر إلى جميع شركائنا وفريق عمل القرية العالمية، الذين أسهموا في النجاح الباهر الذي تكلل به الموسم الـ27 للقرية العالمية».

ومنذ افتتاح الموسم بتاريخ 25 أكتوبر 2022، قدمت القرية العالمية 90 ثقافة عالمية من خلال 27 جناحاً، ومجموعة كبيرة من العروض الثقافية والترفيهية وصل عددها إلى 40 ألف عرض، شارك فيها 400 فنان موهوب من نحو 40 جنسية مختلفة، كما استمتع الضيوف هذا الموسم بتجربة أكثر من 175 لعبة ووجهة ترفيهية، والتسوق وتناول الطعام في أكثر من 3250 منفذاً، والاستمتاع بـ77 عرضاً فريداً للألعاب النارية.

وستعود القرية العالمية قريباً بموسمها الـ28 مع مجموعة من التجارب الجديدة والتحسينات وعروض التسوق الجديدة، مع الإعلان عن تاريخ الافتتاح في وقت لاحق من هذا العام. ويعكس تسجيل هذا الرقم القياسي الجديد في غضون 188 يوماً فقط المسيرة الحافلة للقرية العالمية، ويعزز هذا النجاح مكانة دبي كمركز عالمي رائد للترفيه والسياحة.

188

يوماً من الفعاليات العالمية.

27

عاماً من التألق والنجاح.

90

ثقافة عالمية في أروقتها.

77

عرضاً فريداً للألعاب النارية.

175

لعبة ووجهة ترفيهية مميزة.

40

ألف عرض من ثقافات العالم.

400

فنان موهوب شاركوا في العروض.