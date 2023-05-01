العراق: مهرجان الربيع يعود إلى نينوى بعد غياب طويل

انطلقت في محافظة نينوى العراقية، أمس، فعاليات الدورة الـ35 لمهرجان الربيع، تحت شعار «ربيع دائم وإعمار وسلام» ويستمر يومين. ويأتي انطلاق المهرجان لأول مرة بعد توقف دام 20 عاماً على خلفية تردي الأوضاع الأمنية بعد الغزو الأميركي للعراق في ربيع عام 2003. وتنظم فعاليات المهرجان، الذي شاركت فيه حشود جماهيرية كبيرة، وبرعاية وحضور الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وعدد من الوزراء. واكتظت ساحة الاحتفال بآلاف من المحتفلين، وهم يرتدون الأزياء الشعبية التقليدية لجميع طوائف محافظة نينوى في كرنفال احتفالي غير مسبوق، فيما جرى تقديم فعاليات فنية منوّعة وعروض للأزياء. وحمل آخرون أعلام العراق وشعارات ولافتات تعكس التلاحم الشعبي ونبذ العنف والإرهاب.