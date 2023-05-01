يعيشون أفضل أيام حياتهم.. مسنون ينشرون السعادة على «تيك توك»

في سن الـ89، تعيش دولوريس، التي تستخدم اسم «دولي برودواي» على «تيك توك»، «أفضل أيام حياتها»، وتشارك مقاطع فيديو طريفة لمتابعيها البالغ عددهم 2.4 مليون. مثلها، ينشر مسنّون على المنصة الاجتماعية فيديوهات مضحكة لأنفسهم مزيلين الأفكار المسبقة.

على منصة «تيك توك» الشهيرة، خصوصاً بين الجيل زد، تظهر الأميركية دولوريس باولينو بمقاطع فيديو طريفة ترسم الابتسامة على وجه كل من يشاهدها. لا شيء يوقف هذه «السيدة الكبيرة» اللبقة التي تظهر تارة وهي ترقص على أغاني فرقة «أبا» وتارة في مشاهد أخرى.

وقال عالم الاجتماع والمتخصص في الشيخوخة، سيرج غيران، لوكالة «فرانس برس

»: «لم يعد للسن اليوم علاقة بما كان عليه في السابق»، ومع سقوط الصور النمطية «لم يعد المسنون أشخاصاً يحتاجون حصراً إلى الأدوية والهدوء، بل يمكنهم أيضاً أن يكونوا في أفضل أحوالهم».

خصوصا أنهم أصبحوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متزايد.

فقد أفاد معهد «بيو» الأميركي للبحوث، بأنه في حين كانت نسبة المسنين الأميركيين (فوق 65 عاماً) من مستخدمي المنصات الاجتماعية 10% فقط في عام 2010، أصبحت 45% في 2021. ويشهد العدد المتزايد لـ«المؤثرين المسنين» كما يطلق عليهم عبر المحيط الأطلسي، على ذلك.

ومن بين هؤلاء الألمانية erikarischko البالغة 83 عاماً والشغوفة باللياقة البدنية، والتي لديها 1.3 مليون متابع، والفرنسية studiodanielle التي تنشر مقاطع فيديو فكاهية، وnicoletonnelleyoutubeuse البالغة 72 عاماً، وهي خبيرة تجميل تدعو إلى «التقدم في العمر بشكل جميل».

دخلت هذه الأخيرة (نيكول) النشطة على «يوتيوب» و«إنستغرام» عالم «تيك توك» قبل ستة أشهر. وقالت: «في البداية كانوا يقولون (ماذا تفعل هذه المرأة العجوز على هذا التطبيق؟)»، موضحة أن «عدد المؤثرين المسنين مازال قليلاً في فرنسا بخلاف الولايات المتحدة».

واليوم، مع نحو 140 ألف متابع، تقدم نيكول نصائح تجميلية للنساء من جيلها، من دروس في الماكياج إلى تنسيق الملابس. ويتيح لها هذا النشاط تحقيق بعض المكاسب المالية بفضل عدد قليل من الشراكات المدفوعة، كما يسلط الضوء على مسألة حق المسنين في أن يكونوا موجودين على الشبكات الاجتماعية.

وأوضحت: «لا ينبغي أن يكون المسنون موضوعاً من المحرمات. نعم، نحن موجودون وحتى نهاية حياتنا».

وقال سيرج غيران: «تتجذر الأحكام المسبقة والمتصلة بالعمر في مجتمعاتنا، فغالباً ما يتم إخفاء الهشاشة والمرض والموت»، في وقت صار كثيرين من أبناء جيل طفرة الأطفال في الستينات متقاعدين.

وفي الولايات المتحدة، تثير بعض مقاطع الفيديو الخاصة بـLillian Droniak البالغة 93 عاماً، والتي لديها تسعة ملايين متابع، الجدل من خلال تطرقها إلى هذه المسألة. على سبيل المثال، نشرت مقطع فيديو وهي ترتقب مسار جنازتها، من قائمة المدعوين إلى الملابس التي ترغب في ارتدائها وأحمر الشفاه الذي تريد أن يوضع لها في ذلك اليوم.

المؤثرة نيكول:

«لا ينبغي أن يكون المسنون موضوعاً من المحرمات. نعم، نحن موجودون وحتى نهاية حياتنا».

سيرج غيران:

«لم يعد المسنون أشخاصاً يحتاجون حصراً إلى الأدوية والهدوء، بل يمكنهم أن يكونوا في أفضل أحوالهم».