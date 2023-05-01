لغرض نبيل.. عدّاء شهير يحبس نفسه في صندوق زجاجي 15 يوماً

بدأ عداء الماراثون البلغاري، كراس جورجييف، الإقامة في صندوق زجاجي في حديقة بالعاصمة صوفيا، لجمع أموال من أجل مساعدة صغار السن في مكافحة الإدمان بمختلف أشكاله.

وخاض جورجييف، وهو محاضر تحفيزي وسفير للأعمال الخيرية، نحو 30 ماراثوناً فائق المسافات في أنحاء العالم.

وقال العدّاء الذي سيحبس نفسه لمدة 15 يوماً «أريد أن أتحدى نفسي... أريد أن أُظهر كيف تتغير الحالة النفسية للإنسان عند وضعه في صندوق».

وسينفق ما يجمع من أموال على مشروعات مختلفة للوقاية من الإدمان بين من هم دون سن 18 عاماً، بما في ذلك إدمان المخدرات والمشروبات الكحولية ووسائل التواصل الاجتماعي ومشروبات الطاقة. ووضع صندوق زجاجي بثلاثة جدران زجاجية على قاعدة أمام قصر الثقافة الوطني في صوفيا. ولدى جورجييف سرير وجهاز للجري، ولن يتمكن من استخدام أي كتب أو كمبيوتر أو هاتف، بينما سيمكنه التحدث مع الجمهور لـ30 دقيقة فقط يومياً.