إيطاليا: جلسة استماع تحدد مصير دُب قتل عدّاء

طالبت السلطات الإيطالية في إقليم ترينتينو، حيث هاجم دب عدّاء عمره 26 عاماً وقتله، مجدداً، بقتل الدب، على الرغم من الاحتجاجات المطالبة بإنقاذ حياة الحيوان.

وأصدر رئيس الإقليم موريسيو فوجاتي مرسوماً جديداً يطالب بقتل أنثى الدب، إلا أن المرسوم يعلق القتل حتى 11 مايو المقبل، عندما تعقد المحكمة الإدارية جلسة استماع بشأن مصيره.

وكانت أنثى الدب المعروفة باسم «جيه جيه 4» قد هاجمت العداء وقتلته في مطلع أبريل الجاري. وبعد فترة وجيزة من الحادث، أمر فوجاتي بقتلها للمرة الأولى، إلا أن المحكمة الإدارية في مدينة ترينتو عاصمة الإقليم علقت الأمر في أعقاب شكاوى ودعاوى من جماعات الدفاع عن الحيوان.

وذكر المرسوم أنه إذا تم التوصل إلى قرار، فيمكن أن يتم قتل أنثى الدب «في أقرب وقت ممكن».