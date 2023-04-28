باندا تعود إلى الصين بعد رحلة استمرت 20 عاماً في أميركا

بدأت الباندا العملاقة «يايا» رحلتها إلى الصين من حديقة حيوان ممفيس، حيث أمضت السنوات الـ20 الماضية ضمن اتفاقية إعارة. وقالت حديقة الحيوان إن «يايا» كان يرافقها لدى عودتها إلى الصين طبيب بيطري سيدير الاحتياجات الطبية للباندا، ومسؤول في علم الحيوان سيتولى جميع متطلبات الرعاية. وتمثل مغادرة «يايا» نهاية اتفاقية إعارة مدتها 20 عاماً مع الجمعية الصينية لحدائق الحيوان التي قدمت دب الباندا العملاق إلى حديقة حيوان ممفيس. ولدت «يايا» في أغسطس 2000 في بيجين، وانضمت إلى ممفيس بموجب اتفاقية الإعارة مع «ليلي» (ذكر باندا) المولود في 1998، والذي نفق في فبراير الماضي. وأقامت حديقة الحيوان حفلة وداع لـ«يايا» في وقت سابق من هذا الشهر. وقالت حديقة الحيوان إن الباندا كانت أساسية في مشاريع البحث والحفظ، وساعدت الناس على تجربة جانب من الثقافة الصينية. وقالت حديقة الحيوان في بيان: «بعد 20 عاماً أصبحت (يايا) مثل فرد من الأسرة، وسيفتقدها موظفو حديقة حيوان ممفيس والمجتمع المحلي بشدة. نتمنى لها كل التوفيق في منزلها الجديد».