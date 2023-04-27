بعد 11 عاماً من المراقبة.. البطاطا المقلية متهمة بالتأثير على الصحة العقلية

توصلت دراسة حديثة إلى نتيجة مفادها بأن تناول الكثير من البطاطا المقلية قد يرفع نسبة الشعور بحالات القلق والاكتئاب.

وتابع الباحثون خلال 11 عاماً أكثر من 140 ألف شخص، لمعرفة ما إذا كانت تظهر على مدمني تناول البطاطا المقلية أعراض القلق أو الاكتئاب كما أظهرت الدراسة .

وبين الباحثون أهمية تقليل تناول الأطعمة المقلية من أجل الصحة العقلية، بحسب وسائل إعلام بريطانية.

وقال الباحثون إن هناك ارتباطا بين النظام الغذائي الغربي المكون من الأطعمة المقلية أو المصنعة وزيادة مخاطر الإصابة بالاكتئاب والقلق، بالإضافة إلى أن البطاطس المقلية تضم نسبة عالية من الدهون.

وأضاف الباحثون أن مادة الأكريلاميد الموجودة في البطاطا والخبز المحمص المحترق، ترتبط بالسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأظهر اخصائي تغذية أنه من المحتمل أن يكون لدى الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الأطعمة المقلية عوامل خطر أخرى تزيد من مخاطر تعرضهم لمشاكل الصحة العقلية.