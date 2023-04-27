إيلون ماسك يكشف بالخطأ عن امتلاكه حساباً سرياً على «تويتر»

كشف الملياردير الأميركي إيلون ماسك بالخطأ عن امتلاكه حساباً سرياً ومجهول الهوية على موقع «تويتر».

ووفقاً لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فقد شارك الرئيس التنفيذي لـ«تويتر» لقطة شاشة (screenshot) من حسابه الخاص، لتوضيح كيفية استخدام ميزة «الاشتراكات» على «تويتر»، والتي تسمح للمستخدمين بفرض رسوم إضافية على الأشخاص للوصول إلى محتوى إضافي لديهم.

لكن لقطة الشاشة التي نشرها ماسك تضمنت تفصيلاً أثار اهتمام ودهشة متابعيه على الموقع؛ حيث أظهرت امتلاكه حساباً آخر يحمل صورة طفل ممسكاً بنسخة صغيرة من المركبة الفضائية «ستارشيب» التابعة لـ«سبيس إكس».

وظهرت تلك الصورة في الجزء المخصص للحسابات البديلة على «تويتر»، والتي تمكِّن المستخدمين الذين يمتلكون أكثر من حساب من التبديل بينها بسرعة.

وأثارت الصورة دهشة متابعي ماسك الذي لم ينفِ امتلاكه هذا الحساب السري؛ بل بالعكس، فقد رد على تعليق أحد أولئك المتابعين قائلاً: «لم تكن لتتوقع أبداً أنه أنا!».

وحاول المستخدمون على الفور العثور على هذا الحساب على الموقع. ولم يُظهر البحث عن الصورة أي نتائج، ولم تكن هناك تفاصيل أخرى مدرجة في لقطة شاشة السيد ماسك، ما جعل العثور على الحساب أمراً صعباً في البداية.

ولكن بعد فترة وجيزة من نشر التغريدة، ادعى أحد المستخدمين أنه عثر على الحساب الذي يحمل اسم ErmnMusk، وهو حساب محذوف الآن.