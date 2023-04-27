«واتس اب» يتيح ميزة ربط... رقم المستخدم بـ 4 هواتف إضافية

لم يعد مستخدمو تطبيق «واتساب» مجبرين على استخدام حساباتهم على هاتف واحد فقط، إذ إن الحساب نفسه بات متاحاً على أجهزة متعددة في الوقت ذاته.

وأعلن مارك زوكربيرغ، رئيس شركة «ميتا» المالكة لتطبيق واتساب، أنه بدءاً من أول من أمس يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول على حساب واتساب الخاص بهم من 4 هواتف إضافية للهاتف الرئيسي.

كيفية تشغيل واتساب على أكثر من هاتف

يمكن لمستخدمي واتساب الآن ربط 4 هواتف ذكية إضافية عن طريق مسح رموز كيو آر (QR) باستخدام هواتفهم الأساسية، ففي السابق كان يستطيع المستخدمون بتوصيل ما يصل إلى 4 أجهزة حاسوب أو أجهزة لوحية بحساب واتساب واحد، ولكن الآن أصبح يمكنهم تسجيل الدخول عبر الهواتف أيضا.

متى ستصل للمستخدمين؟

وقالت «واتساب» إنه بدأ طرح التحديث للمستخدمين على مستوى العالم، وسيكون متاحاً للجميع خلال الأسابيع المقبلة، وتفادياً لاختراق الحسابات الخاصة، قالت «واتساب» إنه يمكن للمستخدمين التحقق من أي أجهزة أخرى متصلة بحساباتهم وتسجيل خروجهم عن بُعد من هواتفهم.

وتم طرح هذه الميزة على مستوى العالم بحلول عام 2022، ولكن «واتساب» الآن تخطو خطوة إلى الأمام من خلال تقديم القدرة على استخدام حساب «واتساب» واحد على هواتف متعددة أيضاً.

الأمان

وقالت «واتساب» إن كل جهاز سيتصل بـ «واتساب» بشكل مستقل، ما يضمن مزامنة جميع الرسائل الشخصية والوسائط والمكالمات، وإذا كان الهاتف الذكي «الأساسي»- الذي تم تعريفه على أنه الهاتف الذي كان يحمل حساب «واتساب» الخاص بك عليه- غير نشط لفترة طويلة، فسيتم تسجيل الخروج تلقائياً من جميع الهواتف «المصاحبة».