«في عشق الشمس».. عنوان ربيع «منصّة 421»

أطلقت «منصّة 421»، التي تُعنى بدعم الممارسات الإبداعية الناشئة في أبوظبي، برنامجها لربيع 2023 تحت عنوان «في عشق الشمس وهوى القمر».

ويتضمن البرنامج الموسمي، الذي يستمر حتى 21 يونيو المقبل، معرضين رئيسين، وبرنامجاً متنوّعاً من ورش العمل والرحلات والجولات الثقافية. ويستمر معرضا شتاء 2023 «والمرايا كثيرة» و«مهشيد رفيعي: ذو أبعاد أسطورية» خلال موسم الربيع حتى الثامن من مايو المقبل.

ويفتتح برنامج ربيع 2023 المعرض الفردي الجديد لناصر نصرالله «شاعرية الآلات» في 18 مايو، وسيعرض 30 عملاً جديداً قامت «منصّة 421» بتكليفها ضمن برنامج التطوير الفني.

وقال المدير العام لـ«منصة 421

»، فيصل الحسن: «متحمسون لتقديم أعمال ناصر نصرالله في مساحاتنا هذا الموسم، إذ يعد معرضه الفردي الجديد نتاج مشاركته في برنامج التطوير الفني، الذي يركز على دعم الفنانين المقيمين في دولة الإمارات، لتطوير مجموعة أعمال كبيرة يتم تقديمها في معرض فردي لدينا».

وأضاف: «سعداء أيضاً لاستضافة (توليف) معرض خريجي ماجستير الفنون الجميلة، وهي السنة الثانية لتعاوننا مع برنامج ماجستير الفنون الجميلة في الفنون والإعلام بجامعة نيويورك أبوظبي، إذ نعتبر شراكتنا مثالية، فمهمة برامجنا تتمحور على دعم الممارسات المعاصرة الناشئة من المنطقة».