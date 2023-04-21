سرقة شحنة ذهب بملايين الدولارات من مطار تورنتو بكندا

سرقت حاوية شحن محملة بالذهب ومواد أخرى تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار كندي (14.8 مليون دولار أمريكي) من مطار بيرسون الدولي في تورونتو، حسبما ذكرت السلطات يوم أمس الخميس.

وقال مفتش شرطة بيل الإقليمي ستيفن دويفستين إن حاوية «عالية القيمة» تم أخذها من منشأة منطقة احتجاز بعد أن تم تفريغها من طائرة مساء الاثنين الماضي.

وقال:«حسب الإجراءات العادية، تم تفريغ الطائرة ونقل البضائع من الطائرة إلى منشأة شحن. تحتوي الحاوية على شحنة عالية القيمة. كانت تحتوي على الذهب ولكنها لم تكن مقصورة على الذهب. كان هناك بنود أخرى ذات قيمة نقدية»، وتم الإبلاغ عن البضائع المفقودة للشرطة بعد وقت قصير.

رفضت الشرطة الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

قال دويفستين: «لقد مضى ثلاثة أيام، لذا فإن المحققين لدينا يفتحون أعينهم على جميع السبل»، ولم يتم إجراء أي اعتقالات.

تورنتو-ا ب