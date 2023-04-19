القرية العالمية في العيد.. أسبوع من السعادة

أعدت القرية العالمية في دبي لضيوفها خلال عطلة عيد الفطر أجواءً احتفالية وترفيهية رائعة، مع عودة الوجهة لفتح لأبوابها عند الساعة الرابعة عصراً، بعد نهاية شهر رمضان المبارك.

وسيكون الضيوف على موعد كل مساء، وطوال أسبوع عيد الفطر، مع عروض للألعاب النارية، ستضيء سماء القرية العالمية - أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة - التي اقتربت من إسدال الستار على موسمها الـ27 في 30 الجاري.

وسيحظى الضيوف بفرصة مشاهدة تقاليد العيد من حول العالم خلال تسوقهم في أجنحة الوجهة الـ27، التي تمثل أكثر من 90 ثقافة عالمية.

وسيستمتع عشاق المأكولات العالمية بالاختيار من بين أكثر من 250 منفذاً لتناول الطعام، يقدمون نكهات لذيذة تُلبي جميع الأذواق.

أما الباحثون عن المغامرات والترفيه فيمكنهم التوجه إلى منطقة كرنفال لقضاء أوقات مليئة بالتسلية والمرح وخوض تجارب لا تُنسى مع أكثر من 175 لعبة ركوب وألعاب مهارية وأخرى إلكترونية ومناطق ترفيهية تناسب جميع أفراد العائلة. ولا تكتمل زيارة القرية العالمية دون مشاهدة العروض الفنية والترفيهية على المسرح الرئيسي ومسرح الصغار خلال فترة العيد، فضلاً عن العروض الثقافية المبهجة في الأجنحة المختلفة.

وللعيد نكهة في «مجلس العالم» بأجوائه التقليدية، إذ يُعدّ الملاذ المثالي لقضاء أوقات ممتعة مع الأهل والأصحاب ، مع استمراره في الترحيب بضيوفه حتى نهاية الموسم.

ويمكن لضيوف القرية العالمية أيضاً الاستمتاع بتجارب غنية ومتنوعة في «سوق العيد» الذي يقع بجوار ممشى الاحتفالات، ويزخر بمعروضات ومأكولات متنوعة ولوحات فنية لفنانين محليين ومشروبات موسمية متنوعة.

