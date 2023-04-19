تقرير: ديزني تعتزم شطب آلاف الوظائف خلال الأسبوع المقبل

قالت مصادر مطلعة إن شركة الإعلام والترفيه الأميركية والت ديزني تعتزم إعلان شطب آلاف جديدة من الوظائف خلال الأسبوع المقبل بما في ذلك حوالي 15% من قوة عمل قطاع الترفيه.



وأشارت وكلة بلومبيرج للأنباء إلى أن الشركة تعتزم شطب الوظائف في قطاعات التلفزيون والإنتاج السنيمائي ومدن الترفيه والمناصب الإدارية، وستشمل كل المناطق التي تعمل فيها ديزني، مضيفة أنه سيتم إخطار بعض الموظفين الذين تقرر الاستغناء عنهم اعتبار من 24 أبريل الحالي.



وفي فبراير الماضي قالت ديزني إنها تعتزم شطب 7000 وظيفة في مختلف أنحاء العالم كجزء من جهود إعادة الهيكلة لتوفير مليارات الدولارات من النفقات.



ويمثل هذا الرقم حوالي 6ر3% من إجمالي قوة العمل بالشركة على مستوى العالم.

