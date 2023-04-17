5 إرشادات لمرضى الكبد في رمضان

يساعد الصيام في تعزيز الصحة العامة، ويعد من العلاجات المفيدة لمريض الكبد، لاسيما في حالة مرضى الكبد الدهني. وأكدت الأخصائية في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والطرق الصفراوية في مستشفى «إن أم سي رويال» الدكتورة هبة الله مسكجي، أن شهر رمضان يوفر فرصة مناسبة للجسم للاستفادة من فوائد الصيام، خصوصاً أنه يزيد من نشاط وحيوية عمل الخلايا، إذ يعمل على استهلاك الجسم للدهون في الشرايين، ما يحسن وصول الدم والأكسجين للكبد، ويساعده على التخلص من السموم.

وتالياً تقدم الدكتورة هبة الله خمس نصائح أساسية لمرضى الكبد لصيام آمن خلال شهر رمضان.

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