«سيتكرر في 2031».. حدث فلكي «نادر» سيشهده العالم خلال أسبوع

حدث فلكي نادر ستشهده مناطق معينة حول العالم، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ويعرف هذا الحدث بـ «الكسوف الشمسي الهجين» وهو نوع نادر من الكسوف الذي يغير مظهره، حيث يتحرك ظل القمر عبر سطح الأرض، مايعني أن الناس سيكونون قادرين على رؤية الشمس مغطاة تماما بالقمر، اعتمادا على مكان وجودهم.

ونقلت «سكاي نيوز» عن المرصد الملكي البريطاني، سيكون الحدث مرئيا من أجزاء من خط الاستواء ونصف الكرة الجنوبي بما في ذلك غرب أستراليا وجنوب شرق آسيا، وبحسب المصدر فإن هذا الكسوف لن يتكرر من جديد إلا في عام 2031.

ووفقا لخبراء الفلك، لن يكون هذا الكسوف «المثير» ظاهرا لسكان دول العالم العربي أو أوروبا أو الولايات المتحدة.