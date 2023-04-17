شابة باكستانية تروّج للثقافة الصينية بمدونات فيديو

تروّج طالبة باكستانية شابة للصداقة الثمينة والتقليدية مع الصين، بإظهار الثقافة والغذاء والحياة اليومية في الصين في مدونات فيديو خاصة بها.

وتدرس الطالبة مهزيب عباسي، في «جامعة بكين للغات والثقافة»، وتعيش في الصين منذ سبع سنوات، طبقاً لما ذكرته وكالة «أسوشيتيد برس» الباكستانية للأنباء أمس.

وقالت مهزيب للوكالة الباكستانية: «من خلال مدونات الفيديو الخاصة بي، يمكن لشعبنا في باكستان وأيضاً في أميركا وأوروبا ودول الشرق الأوسط، الحصول على لمحة من الثقافة والشعب والحياة اليومية في الصين».

كما عرضت الشابة الباكستانية مقاطع فيديو عن حياة المسلمين والمساجد والحرية الدينية وتوافر الغذاء الحلال في الصين.