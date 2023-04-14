«طيران الإمارات» تحتفل بعيد الفطر على الأرض وفي السماء

تشارك «طيران الإمارات» عملاءها على الأرض وفي الأجواء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتقدم تشكيلة من النكهات الإقليمية على متن الطائرة، وأطباق العيد التقليدية في الصالات، وأفلاماً ومحتوى عربياً جديداً على نظام الترفيه الجوي.

وخلال المدة من 21 إلى 24 أبريل، يستمتع المسافرون في الدرجة السياحية المغادرون من دبي بمأكولات شهية مفضلة في العيد، بما فيها مندي الدجاج بالبهارات التقليدية، والسمكة الحرة، والمنسف الأردني، ومكبوس المأكولات البحرية. ويُقدّم لركاب الدرجات الأولى والأعمال والسياحية الممتازة أطباق سمك ماتفي، أو دجاج متبل بالبهارات الإماراتية، ولحم بقري مشوي بالبهارات الكلاسيكية، أو لحم ضأن طري مطهو على الطريقة الخليجية.

وتقدم «طيران الإمارات» للركاب كثيراً من أصناف حلويات العيد، مثل: «بودنغ التمر» في الدرجة الأولى، و«كعكة بالفانيليا مع الشوكولاتة البيضاء» في درجة الأعمال والدرجة السياحية الممتازة، و«تمر مهروس بالزعفران»، أو «عصيدة اليقطين الحلو» في الدرجة السياحية. وتقدم في الصالون الجوي على طائرات «A380» تشكيلة من المعجنات الإماراتية، أو «كعكة القهوة العربية المزيّنة». ويحصل جميع الركاب مع وجباتهم على شريحة من «كعكة الكركم والسمسم بالكريمة».