5 نصائح لصيام كبار السن

يحمل صيام شهر رمضان المبارك الكثير من الفوائد الصحية، ومنها تخليص الجسم من السموم، وخسارة الوزن والدهون، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمسنين، فلابد من الاستشارة الطبية، ومراعاة شروط عدة قبل وفي أثناء الشهر المبارك.

وأكدت أخصائية التغذية ومؤسسة «كلينيكا صباح»، الدكتورة صباح الأشقر، أن من الضروري على كبار السن، وقبل أخذ قرار الصيام من عدمه، إجراء التحاليل والفحوص اللازمة، واستشارة الطبيب المختص، لتجنب حدوث تبعات غير مرضية.

وهنا تقدم الدكتورة صباح خمس نصائح لكبار السن الصائمين، لتجنب تعرضهم لأي مضاعفات صحية.

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