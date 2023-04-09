«سييلا بيوتي»: «ذا براو بوس فيكس» لمدة 16 ساعة

تتميز «ماسكارا ذا براو بوس» بفرشاة مصممة بشكل فريد تجعل التطبيق سهلاً ودقيقاً مع جوانب مزدوجة مثالية لتمشيط شعر الحاجب وفصله وتثبيته في مكانه. استخدميها مع قلم الحواجب «ذا براو بوس» لإطلالة حواجب مثالية. بتركيبتها الشفافة الغنية تدوم طويلاً وتثبت الحواجب في مكانها لغاية 16 ساعة وتفتخر ماسكارا الحواجب «ذا براو بوس فيكس من سييلا بيوتي»، أنها توفر حلول تجميل عملية سهلة الاستخدام تناسب جميع درجات وأنواع البشرة والإطلالات التي ترغبين في ابتكارها.

تشتهر «سييلا بيوتي» بتوفير مجموعة متنوّعة من مستحضرات التجميل بمختلف الدرجات والألوان لتناسب جميع أنواع و درجات البشرة.

تستخدم «سييلا بيوتي» الإلهام في صياغة منتجاتها المستوحاة من السيدات، الطبيعة، المناسبات، والأهم من ذلك من قِبل جمهورها.