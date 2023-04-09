فرنسا: «مكتئب» يدخل مخفراً ويخرج مرتدياً زيّ الشرطة ومسلحاً

دخل رجل مخفراً في نيس بجنوب فرنسا، وما لبث أن خرج منه مرتدياً بزّة الشرطة ومسلحاً، كما أفادت الشرطة الفرنسية التي فتحت تحقيقاً في الحادث.

وقال مدير إدارة الأمن العام في مقاطعة ألب، ماريتيم فريديريك بيزيني، إن «رجلاً يبلغ 22 عاماً دخل عند حلول الظلام، مساء الأحد الماضي، من البوابة الرئيسة لثكنة الشرطة الوطنية في أوفار بوسط نيس. وخرج الدخيل بعد برهة مرتدياً بزة الشرطة وسترة واقية من الرصاص وحاملاً سلاحاً هو عبارة عن مسدس قديم للزينة، ومخزنين يحتويان على رصاصات من (عيار 9 ملم) التي تستخدمها الشرطة».

وبادر الشاب المصاب بالاكتئاب بتسليم نفسه إلى الشرطة في اليوم التالي، وحُكم عليه بالسجن عاماً، من بينها ستة أشهر مع وقف التنفيذ.