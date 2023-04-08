5 نصائح لمرضى الكلى في رمضان

يتأثر مرضى الكلى كثيراً بالنمط الغذائي المتبع، وضبطهم للطعام وتناولهم للماء، ولهذا يعتبر مرضى الكلى، من أكثر المرضى الذين يتعين عليهم استشارة الطبيب قبل البدء بالصيام، فضلاً عن أهمية الالتزام بالإرشادات الغذائية التي تناسب وضعهم الصحي.

وأكد أخصائي جراحة المسالك البولية، الدكتور ياسر جاسم، على أهمية الالتزام بتعليمات الطبيب الذي قد يسمح بالصيام للمرضى، تبعاً لحالتهم الصحية. وقدم خمس نصائح أساسية لمرضى الكلى الذين يمكنهم صيام شهر رمضان المبارك، لتساعدهم على الصيام دون حدوث أي تعب أو مضاعفات.

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