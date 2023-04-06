5 إرشادات لنضارة البشرة في رمضان

تتعرض البشرة خلال شهر رمضان المبارك للتعب، وذلك بسبب الجفاف ونقص الترطيب بالدرجة الأولى، فضلاً عن مجموعة من العوامل المرتبطة بالتغذية التي تؤثر في صحتها ونضارتها.

وأكدت أخصائية التغذية ومؤسسة «كلينيكا صباح»، الدكتورة صباح الأشقر، أن الحفاظ على جمال البشرة يبدأ من التغذية، ويصل إلى الترطيب والأكل المتوازن، الذي يضمن الحصول على كل الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم. وقدمت خمس نصائح أساسية، يمكن من خلال اتباعها الحفاظ على نضارة البشرة خلال فترات الصيام.

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