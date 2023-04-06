تراميسو الزعفران بالقهوة العربية

لا تكتمل مائدة شهر رمضان من دون الحلويات والمشروبات الباردة والساخنة، المفضلة من أفراد الأسرة عقب الإفطار، الشيف الإماراتية سارة الشحي من «إرث أبوظبي»، تقدم لنا مجموعة من الوصفات البسيطة والسهلة لحلويات ومشروبات من تراث الإمارات.

للقهوة العربية فوائد عديدة، فهي تمدّ الجسم بمواد مضادة للأكسدة، وبدورها تعمل على إزالة الجذور الحرة المسببة للسرطان. كما أنها تقاوم النعاس، ويأتي ذلك بفعل وجود مادة الكافيين في مكوناتها. وإلى جانب كونها المشروب المفضل لأهل المنطقة، ورمز الكرم، تدخل القهوة العربية في كثير من الوصفات.

• «تمدّ القهوة العربية الجسم بمواد مضادة للأكسدة، وتعمل على إزالة الجذور الحرة المسببة للسرطان».

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