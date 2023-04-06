ستروماييه يلغي حفلاته لأسباب صحية

أعلن المغني البلجيكي ستروماييه، الذي يقوم بجولة فنية حالياً، عن إلغاء كل حفلاته المقررة حتى نهاية مايو المقبل لأسباب صحية.

وكتب ستروماييه في رسالة وجهها لمحبيه عبر «تويتر» أمس: «صحتي لا تسمح لي مع الأسف الاستمرار في الالتقاء بكم في الوقت الراهن». ولم يوضح المغني البالغ 38 عاماً، والذي عانى في فترات سابقة الاكتئاب، الأسباب الطبية التي دفعته لاتخاذ قرار إلغاء 15 حفلة في أنحاء مختلفة من أوروبا. ويقوم ستروماييه حالياً بجولة أوروبية للترويج لألبومه «مولتيتود» الذي طرحه قبل عام، وألغى ست حفلات خلال الأسبوعين الماضيين.

وكان المغني قد عاد إلى إحياء الحفلات في صيف العام الماضي، بعد غياب طويل ناجم عن معاناته الاكتئاب، في مرحلة راودته خلالها «فكرة الانتحار»، وروى تفاصيلها في أغنيته «لانفير» (الجحيم).