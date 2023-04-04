سقط من الطابق الـ19 ثم نهض وكأن شيئا لم يكن (فيديو)

نجا رجل روسي من موت محقق بعد سقوطة من شرفة منزله في الطابق 19، والمعجزة ان الرجل نهض ليسير على قدميه وكأن شيئا لم يكن.

وأثارت هذه الحداثة الغريبة موجة واسعة من التفاعيل، وخاصة مع انتشار فيديو للرجل الذي يبدو انه سقط على ظهر سيارة، ونهض يسير على قدميه دون أن يصاب بأي أذى.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا الرجل يصرخ من شرفة شقته قبل سقوطه على سيارة كانت مركونة بجانب البناية.

ويظهر مقطع فيديو نهوض الرجل البالغ من العمر 40 عاما، بعد أن ساعده رجال الإنقاذ على الخروج من سقف السيارة، ومشى على قدميه إلى سيارة الإسعاف التي وصلت إلى مكان الحادث.