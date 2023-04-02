5 إرشادات لتجنب زيادة الوزن في رمضان

تؤدي العادات الغذائية الخاطئة، خلال شهر رمضان المبارك، إلى اكتساب الوزن الزائد، خصوصاً بسبب التقاليد التي ترتبط بشهر الصوم، وليست جزءاً من النظام الغذائي المعتاد، ومنها تناول العصائر الغنية بالسكر والحلويات على نحو يومي، فضلاً عن التنويع الكبير في الموائد.

وأكدت الأخصائية في الصحة والتغذية من «ويلنيس باي ديزاين»، الدكتورة لمى النائلي، أن« بعض العادات الخاطئة قد تؤدي إلى زيادة فعلية لبعض الكيلوغرامات خلال الشهر».

وتالياً تقدم الدكتورة لمى مجموعة من الإرشادات التي من شأنها أن تساعد على تجنب زيادة الوزن خلال رمضان.

للإطلاع على الـ 5 إرشادات، يرجى الضغط على هذا الرابط.



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