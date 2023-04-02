حفيد الرسام الشهير: بيكاسو يأكل كل شيء

لايزال بابلو بيكاسو يثير اهتماماً واسعاً، رغم بعض الجدل حوله، ولمناسبة ذكرى مرور نصف قرن على وفاته، يقام نحو 40 معرضاً حول العالم لإظهار الرسام الشهير بمختلف أبعاده.

ويقول حفيد الرسام الشهير، أوليفييه ويدماير بيكاسو: «إن بيكاسو يأكل كل شيء.. ويبدو أننا لازلنا جائعين».

وأبدى ذهوله «إزاء عدد أمناء المتاحف والمؤرخين والعلماء الذين يواصلون البحث عن زوايا للدراسة».

وإضافة إلى المعارض، يتم التخطيط لتنظيم عدد كبير من المؤتمرات هذا العام، فضلاً عن الافتتاح في الخريف لمركز أبحاث في باريس، بالقرب من متحف بيكاسو، وندوة دولية في الوقت نفسه في مقر «اليونسكو» في باريس.