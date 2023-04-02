«نَفَس بيروت» يقدم أفضل الأجواء الرمضانية

أعلن «نَفَس بيروت»، المفهوم المتخصص في توفير تجارب الطعام المنزلية المستوحاة من التراث اللبناني، عن إطلاق مجموعة جديدة من الأطباق اللذيذة بمناسبة شهر رمضان المبارك. ويستلهم «نَفَس بيروت» اسمه من لمسة الشغف التي تضيفها الأمهات على أطباقها الخاصة دون التقيد بوصفات ومقادير محددة، وهو ما يمنح المأكولات اللبنانية نكهتها الشهية والمميزة.

ويقدّم «نَفَس بيروت» تجربة مميزة بفضل قائمته الغنية بالأطباق الشهية التي يشتهر بها «ألو بيروت»، والتي تضم مجموعة واسعة من المقبلات الباردة والساخنة والصواني المثالية للمشاركة والأطباق الرئيسة التقليدية، إضافة إلى محطات الطهو الحية التي تقدم الشاورما والمخبوزات على الصاج والفلافل والمشاوي. وتتوافر جميع خيارات الطعام بأحجام مختلفة تكفي لأربعة أشخاص أو ثمانية أو 12 شخصاً، حيث يمكن للعملاء تخصيص قائمة طعامهم والاختيار من مجموعة واسعة من الأطباق المتوافرة. وتجمع قائمة طعام «نَفَس بيروت» بين الخيارات النباتية وغير النباتية لتلبية أذواق سكان دبي على اختلافها، حيث يمكنهم اختيار الحمّص والمتبّل والتبولة والسمبوسك والكبة، وغيرها الكثير من أصناف المقبلات، إلى جانب ورق العنب وصينية الكوسا مع شرائح لحم الضأن وصينية الدجاج الشرقي والسمكة الحرّة الطرابلسية من فيليه الهامور، بينما تضمّ الأطباق الرئيسة الكبة الأرنبية اللبنانية والشاكرية مع قطع لحم الضأن وغيرها. وحرص طهاة «نَفَس بيروت» على تصميم القائمة بعناية لتصحب العملاء في رحلة إلى نكهات بيروت ولمسات الأمهات في المطبخ اللبناني.