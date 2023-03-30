اكتشاف ثقب أسود ضخم.. 33 مليار ضعف كتلة الشمس

اكتشف علماء فلك في بريطانيا ثقباً أسود كبيراً جداً، تبلغ كتلته نحو 33 مليار ضعف كتلة الشمس، بحسب وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، أمس.

وقال علماء من جامعة دورهام، إن الثقب الأسود الضخم هو أحد أكبر الثقوب السوداء المكتشفة على الإطلاق. ووصف فريق العلماء النتائج التي توصلوا إليها خلال البحث، والتي نُشرت في «دورية الإخطارات الشهرية» التابعة لـ«الجمعية الملكية لعلوم الفلك»، بأنها «مثيرة للغاية».

وقال المعد الرئيس للبحث، جيمس نايتنجيل: «هذا الثقب تحديداً هو أحد أكبر الثقوب المكتشفة على الإطلاق.. إنه اكتشاف مثير».

يشار إلى أن الثقوب السوداء الضخمة هي أكبر أجسام في الكون، إذ تراوح كتلتها ما بين 10 مليارات و40 مليار ضعف كتلة الشمس