«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تضيء على 3 روائيات إماراتيات

نظم مركز التميز في اللغة العربية بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، جلسة حوارية حول تجارب عدد من الروائيات الإماراتيات المبدعات، ضمن فعالياته احتفاء بشهر القراءة. وتناولت الجلسة التي نظمت بفرع الجامعة في عجمان ثلاثة محاور رئيسة، تضمنت التجربة ومتغيرات الواقع، والرواية في دولة الإمارات، والتحولات الاجتماعية وأساليب السرد. واستعرضت الجلسة تجارب ثلاث من الروائيات الإماراتيات المبدعات، هن: أسماء الزرعوني وفتحية النمر وعائشة عبدالله، وأدارها الدكتور إياد عبدالمجيد الأستاذ بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

وتناولت الروائيات تجاربهن في القراءة والكتابة وصولاً للإبداع. وعقب الجلسة أدارت طالبات الجامعة حواراً مفتوحاً مع الروائيات حول مسيرتهن.