الدراما الخليجية على تلفزيون دبي.. الحصان الأسود في السباق الرمضاني

ثلاثة أعمال خليجية نوعية هي «قرة عينك» و«عزيز الروح» و«النون وما يعلمون» تزين شاشة تلفزيون دبي التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، طوال أيام شهر رمضان المبارك، تجمع في ظلالها نخبة من نجوم الخليج، وعلى رأسهم «سيدة الشاشة الخليجية» الفنانة حياة الفهد، والفنانة إلهام الفضالة، والفنان محمد المنصور الذي يطل هذا العام برفقة شقيقه حسين المنصور، ليقدموا جميعاً مجموعة حكايات واقعية تعالج بعض القضايا الاجتماعية المهمة وتقدمها في قوالب درامية كوميدية خفيفة، لتبدو هذه الأعمال بمثابة الحصان الأسود الذي يراهن عليه تلفزيون دبي في السباق الرمضاني لهذا العام.

«قرة عينك»

تجارب درامية نوعية تعودت الفنانة الكويتية حياة الفهد تقديمها سنوياً في رمضان، فبعد تجربتها الأخيرة «سنوات الجريش» الذي جاء في قالب تراثي وقدم أحداثاً إنسانية، تطل حياة الفهد في رمضان هذا العام بشخصية مختلفة ترتدي فيها زي الممرضة، لتقدم حكاية مختلفة تجمع بين الدراما والكوميديا اللطيفة تحمل عنوان «قرة عينك»، وتعرض يومياً على شاشة تلفزيون دبي الساعة التاسعة مساءً، وتقدم فيها سرداً لحكاية ممرضة تدعى «كلثم»، تتورط بقضية تؤدي بها إلى دخول السجن، حيث تقضي فيه عقوبة جريمة لم ترتكبها أو تتسبب بها، وبعد خروجها من السجن، تسعى «حياة الفهد» لاسترداد حقها بعد تمكنها من إثبات براءتها، لتحصل على تعويض بقيمة 15 مليون دينار كويتي، تسهم في تغيير حياتها بالكامل.

وفي «قرة عينك» تعود حياة الفهد للتعاون مجدداً مع الكاتبين البحرينيين الأخوين محمد وعلي شمس بعد عملي «أم هارون» و«مارغريت»، في حين تتعاون للمرة الأولى مع المخرج سعود بوعبيد، الذي سبق له إخراج مسلسل «عائلة عبدالحميد حافظ» في رمضان الماضي، ويمتاز هذا العمل باستناده على قصة حقيقية، وارتباطه القوي مع واقع المجتمعات الإنسانية، إذ تسعى حياة الفهد من خلالها إلى إبراز طبقة الأشخاص الذين يتعرضون للظلم في الحياة. ويشارك في هذا العمل ثلة من نجوم الخليج، من بينهم الفنانة ريم عبدالله، وعبدالعزيز نصار، وصلاح الملا، وشيماء علي، وصمود المؤمن، وأسيل عمران، ومحمد الدوسري، وحصة النبهان، وغيرهم.

«النون وما يعلمون»

وفي رمضان هذا العام، تخلع الفنانة الكويتية إلهام الفضالة ثوب الكوميديا الذي أطلت به خلال رمضان الماضي في مسلسل «أمينة حاف 2»، وتطل برفقة الفنان شهاب الجوهر في مسلسلها الجديد «النون وما يعلمون» الذي يعرض يومياً على تلفزيون دبي في تمام الثامنة مساءً، لتقدم لمشاهدي القناة حكاية جديدة تحمل الكثير من التشويق والمشاعر المتناقضة والانتقام، تحمل توقيع المؤلف عبدالرحمن أشكناني، حيث تدور الأحداث حول «فجر» (إلهام الفضالة) التي تعيش مشاعر متناقضة بين الفرح والحزن، ففي الوقت الذي تتلمس فيه فرحة والدها بميلاد شقيقها الجديد، تعيش حالة من الحزن العميق على رحيل والدتها التي تفارق الحياة أثناء ولادة شقيقها، لتمضي «فجر» بقية حياتها وهي تحاول التخلص من ظلم والدها لها، ما يحفزها على سلوك طريق الانتقام من كل الذين تسببوا بالظلم لها، اعتقاداً منها بأن ذلك يمثل طريقة تمكنها من الدفاع عن حقوقها.

ويمثل مسلسل «النون وما يعلمون» الذي أنتجته شركة دريم بيكتشرز، وتولى إخراجه حمد البدري، تجربة نوعية جديدة تضاف إلى سجل إلهام الفضالة وشهاب جوهر، اللذين يطلان فيه إلى جانب عدد من نجوم الخليج، من بينهم فاطمة الحوسني، وطيف، وعبير أحمد، وعبدالله الطليحي، وهدى حمدان، ومحمد الصيرفي، ورانيا شهاب، وحسن المطوع، وسارة العنزي، وشبنم خان، وهبه الناجم، وزينب يوسف.

«عزيز الروح»

وعلى شاشة قناة دبي، يجتمع الفنان الكويتي محمد المنصور مع شقيقه حسين المنصور في تجربة درامية جديدة تحمل عنوان «عزيز الروح»، للمخرج مصطفى رشيد، فيها يسردان حكاية مليئة بالصراعات، تبدأ بعودة «سعود» (حسين المنصور) إلى البلاد بعد استكماله دراسته في الخارج، إذ تنشب الخلافات بينه وبين شقيقه «صالح» (محمد المنصور)، ما يؤدي إلى قطيعة تامة بينهما تنعكس ترسباتها على أبنائهما، فتتضاعف أشكال التوتر والصراعات بين الطرفين، ليقدم الفنان محمد وحسين المنصور من خلالها أنماط حياة متناقضة وغريبة، ليبدو ذلك انعكاساً لبعض القضايا الاجتماعية الواقعية في المنطقة العربية. ويمتاز هذا العمل بتقديمه للفنان محمد المنصور بشخصية جديدة تختلف تماماً عن الشخصيات التراثية التي اعتاد تقديمها في أعماله الدرامية.

ويمثل «عزيز الروح» - الذي يعرض في تمام الخامسة مساءً - تجربة ثرية وجديدة في الدراما الخليجية تجمع بين الدراما والكوميديا، ويتزين العمل بأسماء نخبة من نجوم الخليج، من بينهم الفنانة فخرية خميس، وهدى الخطيب، وعبير أحمد، ولمياء طارق، وحمد العماني، وكفارح الرجيب، وعبدالعزيز بهبهاني، وأحمد النجار، وتقى، وأحمد يوسف، وبدر المنصور، وفيصل الشريف، وهاني الهزاع، وغرور صفر، وأحلام التميمي، الذين يثيرون عبر العمل مجموعة من الأسئلة حول طبيعة الأثر الذي تتركه الدراما في نفوس المشاهدين، وكيف تؤثر القضايا الاجتماعية على النسيج المجتمعي وقيمه المتنوعة.

على منصة «أوان»

تعرض الأعمال الدرامية الخليجية الثلاثة «قرة عينك» و«عزيز الروح» و«النون وما يعلمون» أيضاً على منصة مؤسسة دبي للإعلام الرقمية «أوان»، حيث يمكن متابعة حلقاتها مباشرة على المنصة بمجرد انتهائها من العرض على شاشة قناة دبي.

• حياة الفهد تطل بشخصية مختلفة ترتدي فيها زي الممرضة، لتقدم حكاية تجمع بين الدراما والكوميديا اللطيفة.

• «عزيز الروح» يمتاز بتقديم محمد المنصور بشخصية جديدة تختلف تماماً عن الشخصيات التراثية التي اعتاد تقديمها.

• «النون وما يعلمون» تقدم فيه إلهام الفضالة حكاية جديدة تحمل الكثير من التشويق والمشاعر المتناقضة والانتقام.