لهدف نبيل.. 6 مغامرات يجتزن 8000 كيلومتر تجديفاً في المحيط الهادئ

وصلت ست نساء، أول من أمس، إلى جزيرة موريا في بولينيزيا الفرنسية، بعدما تناوبن على التجديف في مياه المحيط الهادئ لـ80 يوماً انطلاقاً من البيرو، في مبادرة تضامنية مع مرضى السرطان.

وترمي المشاركات في هذه المغامرة الرياضية المسماة «كاب أوبتيمسيت»، إلى مساعدة الأطفال المصابين بالسرطان.

وبعدما انطلقن في الرابع من يناير الماضي من ليما، استُقبلت المشاركات في المبادرة، وهنّ خمس فرنسيات وإسبانية، على بُعد نحو 8000 كيلومتر من نقطة الانطلاق، من جانب المئات من سكان بولينيزيا.

وقالت ألكسندرا لوكس، وهي إحدى المشاركات في التجديف، إنها تشعر بـ«فرح غامر وارتياح كبير مع تكليل مشروع استمر التحضير له ثلاث سنوات، عبر الالتقاء بابنتي بعد استقبال استثنائي».

وجميع المشاركات في المبادرة رياضيات محترفات، وإحداهنّ، بطلة العالم في الإنقاذ البحري ستيفاني بارنيكس، تغلبت أربع مرات على السرطان.

ويتيح هذا التحدي الذي أطلقته جمعية «هوب تيم إيست» جمع أموال لتجهيز مراكز العناية بمعدات رياضية ومرافقة الأطفال المصابين بالسرطان.