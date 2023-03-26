إندونيسيا: جبل «سيميرو» يظهر نشاطاً بـ 21 زلزالاً بركانياً

قال يادي يولياندي، أحد المسؤولين في مركز مراقبة بركان «سيميرو» في إندونيسيا، إنه «استناداً إلى المراقبة الزلزالية، أمس، فإن جبل (سيميرو) قد شهد 21 زلزالاً، مع سعة موجية 17-22 ملليمتراً، وبلغت مدة الزلزال 75-155 ثانية».

وأضاف يولياندي في مركز مراقبة بركان «سيميرو»، على جبل «ساور» بمنطقة «لوماجانج» في إقليم جاوة الشرقية أن «جهاز قياس الزلازل سجل أيضاً سعة موجية، 155 ملليمتراً وزلزالاً استمر 215 ثانية»، حسب وكالة «أنتارا نيوز» الإندونيسية للأنباء أمس.

إضافة إلى ذلك، تسجل زلزال بركاني عميق ، مع سعة موجية 24 ملليمتراً واثنين من الزلازل التكتونية بعيدين، بسعة موجية 10-14 ملليمتراً.

وتقع إندونيسيا في منطقة «حزام النار» في المحيط الهادئ التي تكثر بها الزلازل.