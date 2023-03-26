وفاة غوردون مور.. أحد مؤسسي «إنتل»

توفي غوردون مور أحد مؤسسي شركة «إنتل» لصناعة أشباه الموصلات وصاحب نظرية تحمل اسمه عن تطور رقائق الكمبيوتر، أول من أمس عن 94 عاماً، كما أعلنت شركته السابقة.

ففي عام 1968، أسس مور حامل شهادة الدكتوراه في الكيمياء شركة «ان ام إلكترونيكس» بالتعاون مع الفيزيائي روبرت نويس، الملقب بـ«عمدة سيليكون فالي». وبعد بضعة أشهر، اشترى الرجلان اسم «إنتل» مقابل 15 ألف دولار. وشغل مور منصب الرئيس التنفيذي للشركة بين عامي 1979 و1987.

وفي 1965، أثناء عمله في شركة أخرى هي «فيرتشايلد سيميكونداكتر»، توقّع غوردون مور في مقال نشرته مجلة «إلكترونيكس» أن كثافة الترانزستورات في المعالجات الدقيقة ستتضاعف كل عام. لكنّه عدّل تكهّناته عام 1975، ليتوقّع أن يتضاعف العدد مرة كل عامين. وأطلق رائد آخر في مجال الرقائق الدقيقة، كارفر ميد، على هذه النظرية اسم «قانون مور».

وكتب الرئيس التنفيذي لشركة «آبل» تيم كوك في تغريدة عبر «تويتر» «فقد العالم عملاقاً برحيل غوردون مور، أحد مؤسسي سيليكون فالي وصاحب رؤية حقيقية مهّد الطريق للثورة التكنولوجية».