مطعم يثير الجدل بإعلان توظيف: «لغير الأغبياء»

أثار مطعم بيتزا في كولومبوس بولاية أوهايو الجدل والدهشة بعد إعلانه لتوظيف نوع معين من المتقدمين للوظيفة.

ونشر مطعم بيتزل سانتينو لافتة كتب عليها «باب التوظيف مفتوح لغير الأغبياء»، الأمر الذي أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورغم أن الإعلان أثار ضحك المعلقين إلى أن البعض اعتبره مهينا. ولكن جايدن دونيغان الشريكة في ملكية مطعم سانتينو، قالت لمحطة ABC News «إنها دعابة أكثر من أي شيء آخر» مضيفة أنه «ليس المقصود استهداف أي شخص أو أن نكون فظين.»

وتابعت دونيجان إنها وأسرتها نشروا اللافتة بسبب الإحباط من التوظيف في الأشهر الأخيرة، مضيفة «إن الموظفين السابقين أتوا إلى مطعم البيتزا مع أخلاقيات عمل قليلة أو معدومة، مضيفًا أن»العثور على مساعدة جيدة كان صعبًا«.

كما قالت مديرة المطعم هيذر ستوكتو أنهم يبحثون عن موظف»موثوق به«كما أشارت إلى أنهم وضعوا اللافتة كي يأتي الأشخاص لمقابلات العمل وقد أخذوا العمل على محمل الجد.

ويتطلع مطعم سانتينو إلى التوظيف في وقت واجهت فيه المطاعم على الصعيد الوطني مشكلة في توظيف العمال، نظرًا للطلب القوي من الصناعات الأخرى بالإضافة إلى المنافسة داخل قطاع الضيافة.