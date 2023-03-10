سرق حافلة ركاب المطار للقيام بنزهه في المدينة

سرق رجل حافلة تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز من مطار جون إف كينيدي الدولي في مدينة نيويورك في وقت مبكر من يوم الأربعاء الماضي، ليتنزه بها عبر أحياء متعددة قبل أن توقفه الشرطة، وفقًا لما نقله موقع "ذا هيل" عن السلطات.

وقال المسؤولون في المطار إن اللص صعد خلسة خلف عجلة قيادة الحافلة قبل الساعة الثانية فجرا بقليل بعد تركها تعمل في ساحة انتظار بالمطار. ثم قاد الحافلة من كوينز إلى مانهاتن، وعند هذه النقطة حددت الشرطة الحافلة وتابعته عبر جسر بروكلين، حيث توقف بالقرب من كادمان بلازا في بروكلين.

وقالت شرطة نيويورك إن المشتبه به، البالغ من العمر 43 عامًا، بورشاون كويلدون، ألقي القبض عليه "دون وقوع حوادث".

وذكرت الشرطة أن المشتبه به هو الشخص الوحيد الذي كان على متن الحافلة. ولم ترد انباء عن وقوع اصابات او اضرار بمركبات اخرى.

ووجهت إلى كويلدون تهمة السرقة الكبرى والحيازة الإجرامية لممتلكات مسروقة.

ولم يذكر تقرير الشرطة سبب حالة الرجل الصحية وإن كان تحت تأثير أدوية، ولا سبب قيامه بسرقة حافلة بهذا الحجم، وإن كان الغرض فقط التظاهر بها أمام المارة.