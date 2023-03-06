رماة الإمارات يتفوقون في «بطولة فزاع للسكتون»

شهد ختام بطولة فزاع للرماية بالسكتون، التي نظمتها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ميدان الرماية بمنطقة الروية بدبي، تنافساً قوياً وأرقاماً قياسية، خلال نسخة استثنائية بأعداد المشاركين الذين تجاوزوا الـ2000 رامٍ من مختلف الجنسيات.

وتفوق رماة الإمارات خلال نهائيات رماية الأهداف للرجال، إذ حقق الإماراتي حمد سعيد الشعشعي المركز الأول، وجاء العُمانيان محمد سعيد الكلباني وسعيد سليم البادي في المركزين الثاني والثالث.

أما في منافسات إسقاط الصحون التي تعتمد على نظام انطلاق المتنافسين بالجري لالتقاط السلاح ثم التصويب لإصابة الأهداف، فحقق المركز الأول الثنائي الإماراتي محمد هلال الكعبي وأحمد خالد الكعبي، وجاء بالمركز الثاني سلطان السيابي ويعقوب السيابي، وبالمركز الثالث محمد سعيد وسالم سعيد.

وحضر المنافسات الختامية وتتويج الفائزين الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، والرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عبدالله حمدان بن دلموك.

وقال رئيس اتحاد الإمارات للرماية، إن مستويات الرماة القوية، والأرقام القياسية في هذه النسخة تعكس حسن تدريبات المشاركين على مدار العام، مشيداً بأهمية بطولة فزاع لرماية السكتون. وأضاف: «تابعنا منافسات إسقاط الصحون التي تعد من أهم وأقدم أنواع الرماية التي كان يمارسها آباؤنا وأجدادنا، ونحن كاتحاد دائماً داعمون لهذه البطولات».