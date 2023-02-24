الفطر يجعل الوجبة الصحية سحرية

يمكن العثور على الفطر في العديد من الأطباق، من العجة إلى البطاطس المقلية، والتي غالبًا ما يتم تجاهلها. لكن الفطر ليس متعدد الاستخدامات فحسب، بل إنه يوفر أيضًا مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية التي تتراوح من صحة الدماغ إلى الوقاية من السرطان. إنها منخفضة بشكل طبيعي في الصوديوم والدهون، وهما شيئان يمكن أن يؤثران على صحة القلب عن طريق رفع ضغط الدم كما ذكر في صحيفة "غولف تو دي".

هناك المزيد من الأسباب المتعلقة بالصحة لتناول هذه الفطريات شبه السحرية، بما في ذلك:

الوقاية من السرطان: وجد الباحثون أن دمج أي مجموعة متنوعة من الفطر في نظامك الغذائي اليومي سيقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 45٪. كم عدد الفطر الذي تحتاج أن تأكله؟ الكمية الموصي بها هي أقل من متوسطين في اليوم.

صحة الدماغ: يعتبر الفطر أيضًا مصدرًا طبيعيًا للألياف التي تعزز صحة الأمعاء عن طريق تغذية البكتيريا "الجيدة" في الأمعاء. تم العثور على هذه البكتيريا لتصنيع النواقل العصبية أو المواد الكيميائية التي ترسل الرسائل بين الأعصاب. تعزز هذه الناقلات العصبية استقرار الحالة المزاجية والتركيز وصحة الدماغ والرفاهية العقلية. أحد أنواع الفطر الذي يحظى باهتمام كبير عندما يتعلق الأمر بصحة الدماغ هو عرف الأسد، والذي تم تحديده من خلال الجزء العلوي الطويل الأبيض المنفوش. تظهر الأبحاث المبكرة قدرة عرف الأسد على الحماية من الأضرار العصبية وتعزيز نمو الأنسجة العصبية، وهو أمر مهم لمن يعانون من مرض الزهايمر والتصلب المتعدد ومرض باركنسون.