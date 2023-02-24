إنسان أوروبا استخدم القوس والسهام قبل 54 ألف عام

وفّر كهف في جنوب فرنسا دليلاً على أقدم استخدام معروف للقوس والنشاب في أوروبا.

وأظهرت دراسة نُشرت أمس، في مجلة «ساينس أدفانسز» أن الإنسان العاقل استعمل هذا السلاح قبل 54 ألف عام، أي قبل نحو 40 ألف سنة على ما كانت بيّنته الدراسات السابقة.

وتفيد الأدلة الموثّقة بأن استخدام القوس والسهام في إفريقيا يعود إلى 70 ألف عام.

أما في أوروبا، فكــان أقدم دليل يشير إلى أن هذا الســـلاح كان مُعتمداً قبل ما يراوح بين 10 آلاف و12 ألف سنة (في ألمانيا).