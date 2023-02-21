الكويت.. «باحث نفسي» يهرب المخدرات للسجناء

قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس «باحث نفسي» لمدة 7 سنوات عن 4 تهم أُسندت إليه، بعد ضبطه وهو يدخل المخدرات إلى السجن المركزي.

كما غرمت المحكمة، المتهم مبلغ 6 آلاف دينار في تهمتين أخريين، في ما برأته من تهمة تلقي الرشوة لعدم ثبوتها بحقه.

وبحسب صحيفة «القبس» تم ضبط المتهم وهو يخبئ حبوباً من المؤثرات العقلية ومواد مخدرة أخرى، وكشفت التحقيقات أنه اعتاد دخول السجن لمباشرة وظيفته في علاج السجناء من الإدمان وتقويمهم، وبدلاً من ذلك أدخل السموم لهم.