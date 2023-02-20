من قمة المجد إلى السجن.. «بوم! بوم!» يستعرض حياة نجم

بعدما وصل بوريس بيكر إلى قمة المجد الرياضي في سن 17 عاماً، وانتهى به المطاف في السجن في سن 54، يبدو لاعب التنس السابق غير واثق بأن حياته كانت لتتخذ شكلاً مختلفاً.

وقال اللاعب الألماني السابق، قبيل العرض الأول لفيلم وثائقي عن حياته، أمس، في مهرجان برلين السينمائي الدولي «من الصعب جداً أن تفوز ببطولة ويمبلدون في سن 17». وأضاف «لابد أن تكون على درجة من الجنون لتجاوز الخط، والقيام بأمور لم يأت بها أحد من قبل».

وعلى عكس براعته داخل ملاعب التنس، حيث فاز بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، لم يتمكن بيكر من إدارة حياته خارجها، إذ عانى كوارث على الصعيد الشخصي، بينها إدمان الحبوب المنومة، وصدور حكم بسجنه. وفي الفيلم الذي يحمل اسم «بوم! بوم! العالم في مواجهة بوريس بيكر»، في إشارة إلى ضربات الإرسال القوية التي تميز بها بيكر، يمزج المخرج أليكس جيبني لقطات من داخل الملعب مع مقابلات مع أبرز لاعبي التنس. وأجريت آخر مقابلة قبل يومين من إصدار القضاء البريطاني حكماً بسجنه في أبريل الماضي، لإخفاء أصول في إجراءات إشهار إفلاسه. وتابع بيكر، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عامين، قضى منها ثمانية أشهر: «لم أكن أعرف أن بقية حياتي ستكون بهذه الصورة».