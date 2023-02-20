نظارات BLAZE جريئة بـ «عيون القطة»

تجمع نظارات BLAZE الشمسية الجديدة بين السمات العصرية والطابع الراسخ، فتكتسي بفضلها رموز الدار حلّة من الجاذبية الطاغية غير المتناهية.

وتتميز هذه المجموعة بكبر الحجم الاستثنائي لشعار «كاساندرا»، حيث تزيّن الذراعين، أحرف توقيع YSL المنحوتة من المجوهرات، وتضفي روح الفخامة عليهما.

ويتألق موديل BLAZE بشكل عيون القطة، التي تستحضر لمسة ثورية تتميز بحواف جريئة وخطوط أنيقة ورقيقة بتفاصيل مميزة.

كما يأتي هذا التصميم الكبير المستوحى من الأنماط الكلاسيكية بألوان مختلفة (الأسود والهافانا)، وواجهة أمامية لامعة، إضافة إلى عدسات خالصة السواد.

وموديل SL M119 BLAZE مع واجهة أمامية سوداء خالصة بنمط لامع وذراعين باللون الأسود الخالص واللامع، مع شعار YSL باللون الذهبي الفاتح، وعدسات خالصة السواد.