تعيين أول امرأة قائدة لأوركسترا برلين

للمرة الأولى خلال تاريخ أوركسترا برلين الفيلهارمونية، الذي يمتد إلى 140 عاماً، ستصبح امرأة قائدة للأوركسترا. وقالت أوركسترا برلين إن عازفة الكمان اللاتفية فينيتا ساريكا فولنر فازت في اختبار أداء هذا المنصب أمس. ويعد قائد الأوركسترا هو عازف الكمان الرئيس في أي أوركسترا، ويتولى قيادة الفرقة الموسيقية في حال غياب قائد الأوكسترا.

يذكر أن ساريكا فولكنر ولدت في بلدة غورمالا في لاتفيا، وبدأت عزف الكمان وهي في عمر الخامسة.