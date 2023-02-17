«شلال النار» يذهل زوار متنزه في كاليفورنيا

أذهل «شلال ناري» ضخم المصورين وعشاق الطبيعة، الذين تمتعوا بمنظر انعكاس أشعة الشمس على الشلال عند الغروب في متنزه يوسيميتي الوطني في كاليفورنيا.

وفي كل عام، ولفترة وجيزة، تضيء أشعة النهار الأخيرة قبل المغيب شلالات هورستايل، في مشهد شبيه بتدفق للحمم البركانية أسفل منحدر إل كابيتان الصخري الشهير.

وتجذب هذه الظاهرة السياح من جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتستمر بضع دقائق فقط، ولا تحصل إلا عند توافر كل الشروط اللازمة.

وقال مسؤول العلاقات العامة في حديقة يوسيميتي الوطنية، سكوت جيديمان، لوكالة فرانس برس «عندما تغرب الشمس في الزاوية الدقيقة، تنعكس على إل كابيتان».

وأضاف «إنه مزيج من انعكاس الشمس على الماء، وسماء صافية، وتدفق للمياه. إذا توافرت كل هذه الشروط، يحصل السحر».

وتعرضت كاليفورنيا، مثل جزء كبير من غرب الولايات المتحدة، لسنوات من الجفاف.

إلا أن الأمطار الغزيرة في بداية العام، التي تسببت في فيضانات قاتلة في مناطق من هذه الولاية الواقعة غرب الولايات المتحدة، رفعت منسوب الأنهار.