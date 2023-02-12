بيع لوحة أصلية لـ «تان تان في أميركا» بمليوني يورو

حققت لوحة فنية للمؤلف البلجيكي هيرجيه، مؤلف روايات «تان تان»، رقماً قياسياً للوحة أصلية باللونين الأبيض والأسود، حيث تم بيعها في مزاد في لندن بأكثر من مليوني يورو.

واستخدمت اللوحة «تان تان في أميركا»، التي رسمها هيرجيه في عام 1942، للطبعة الملوّنة لكتاب الرسوم الكارتونية البلجيكي، الذي صدر عام 1946 ويحمل الاسم نفسه، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا». وكان الكتاب هو الجزء الثالث لسلسلة هيرجيه «مغامرات تان تان»، التي تدور حول صحافي بلجيكي وكلبه «سنوي». ويسافر (تان تان) و(سنوي) إلى الولايات المتحدة، حيث يقوم بتغطية أخبار الجريمة المنظمة في شيكاغو.

وخلال المزاد الذي نظمته دار «اركوريال» الفرنسية، أول من أمس، تم بيع اللوحة مقابل مليونين و158 ألف يورو (1.9 مليون جنيه إسترليني).